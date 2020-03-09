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Смертельный вирус в Штатах: более чем 500 человек заражены

Смертельный вирус в Штатах: более чем 500 человек заражены
05:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В США у более чем 500 человек обнаружили коронавирус.

Коронавирус COVID-19 выявлен более чем у 500 жителей Соединенных Штатов, 21 человек вследствие заражения умер.

Об этом сообщает CNN.

"По данным органов здравоохранения, в США зарегистрировано 512 случаев заражения новым коронавирусом", - отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что эта цифра включает трех граждан США, которых вывезли из Уханя, и 46 американцев, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess. На борту другого судна - Grand Princess - находится еще 21 больной.

В целом органы здравоохранения США выявили в стране 442 случая в 33 штатах и столичном округе Колумбия (город Вашингтон).

Несколько дней назад сообщалось о 126 зараженных коронавирусом американцах.

По крайней мере в восьми американских штатах объявлена чрезвычайная ситуация в связи с распространением болезни. В трех из них власти подтвердили по меньшей мере 21 летальный случай: 18 в Вашингтоне, два во Флориде и один в Калифорнии.

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США, Вирус, Штаты, Коронавирус.
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