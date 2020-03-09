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США до сих пор держат мировое лидерство по продажам оружия

США до сих пор держат мировое лидерство по продажам оружия
15:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости мира:США удерживают мировое лидерство по продажам оружия, больше всего его закупает Саудовская Аравия.

Соединенные Штаты удерживают первое место по продаже оружия в мире. Их доля от общего объема экспорта оружия в мире составляет 36 процентов. Вашингтон увеличил объемы экспорта оружия на 23 процента с 2015 по 2019 годы, по сравнению с предыдущим пятилетним периодом.

Об этом говорится в отчете Стокгольмского института проблем мира (SIPRI), опубликованном в понедельник, 9 марта, передает "Немецкая волна".

Инициатором увеличения поставок оружия не только администрация президента США Дональда Трампа, часть из них утвердил еще его предшественник Барак Обама за время своего президентства. 

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Половину из всего оружия Вашингтон за последний пятилетний период продал странам Ближнего Востока. Главным покупателем в этом регионе была Саудовская Аравия, заявили в SIPRI. В то же время спрос на передовые американские военные самолеты растет и в других странах и регионах мира, в частности, в Европе, Австралии, Японии и Тайване.

В то время как американская доля экспорта оружия выросла с 31 до 36 процентов, доля России снизилась с 27 до 21 процентов. Причиной этого стал значительно более низкий спрос со стороны важнейшего покупателя российского оружия - Индии. Экспорт российского оружия сократился за последние 5 лет на 18 процентов по сравнению с предыдущей пятилеткой. В частности на 87 процентов сократились поставки оружия РФ в Сирию. Это сокращение продолжается на фоне поддержки Кремлем режима сирийского президента Башара Асада.

Франция - крупнейший экспортер оружия в пределах ЕС. Французский экспорт оружия за последние пять лет увеличился на 72 процента, по сравнению с предыдущим пятилетним периодом. Это частично объясняется увеличением поставок оружия в Египет, Катар и Индию. Германия удерживает четвертое место. На Германию приходится 5,8 процента от общего экспорта оружия. За последние пять лет Берлин продал на 17 процентов больше оружия, чем за предыдущий период. Одновременно в стране действует запрет экспорта оружия в Саудовскую Аравию до 31 марта 2020 года. Основным покупателем немецкого вооружения является Южная Корея, которая с 2015 года приобрела четыре немецкие подводные лодки, а также Греция и Алжир.

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ОАЭ, США, Армия, Оружие, Вооружение.
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