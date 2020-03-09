США до сих пор держат мировое лидерство по продажам оружия

Новости мира:США удерживают мировое лидерство по продажам оружия, больше всего его закупает Саудовская Аравия.

Соединенные Штаты удерживают первое место по продаже оружия в мире. Их доля от общего объема экспорта оружия в мире составляет 36 процентов. Вашингтон увеличил объемы экспорта оружия на 23 процента с 2015 по 2019 годы, по сравнению с предыдущим пятилетним периодом.

Об этом говорится в отчете Стокгольмского института проблем мира (SIPRI), опубликованном в понедельник, 9 марта, передает "Немецкая волна".

Инициатором увеличения поставок оружия не только администрация президента США Дональда Трампа, часть из них утвердил еще его предшественник Барак Обама за время своего президентства.

Половину из всего оружия Вашингтон за последний пятилетний период продал странам Ближнего Востока. Главным покупателем в этом регионе была Саудовская Аравия, заявили в SIPRI. В то же время спрос на передовые американские военные самолеты растет и в других странах и регионах мира, в частности, в Европе, Австралии, Японии и Тайване.

В то время как американская доля экспорта оружия выросла с 31 до 36 процентов, доля России снизилась с 27 до 21 процентов. Причиной этого стал значительно более низкий спрос со стороны важнейшего покупателя российского оружия - Индии. Экспорт российского оружия сократился за последние 5 лет на 18 процентов по сравнению с предыдущей пятилеткой. В частности на 87 процентов сократились поставки оружия РФ в Сирию. Это сокращение продолжается на фоне поддержки Кремлем режима сирийского президента Башара Асада.

Франция - крупнейший экспортер оружия в пределах ЕС. Французский экспорт оружия за последние пять лет увеличился на 72 процента, по сравнению с предыдущим пятилетним периодом. Это частично объясняется увеличением поставок оружия в Египет, Катар и Индию. Германия удерживает четвертое место. На Германию приходится 5,8 процента от общего экспорта оружия. За последние пять лет Берлин продал на 17 процентов больше оружия, чем за предыдущий период. Одновременно в стране действует запрет экспорта оружия в Саудовскую Аравию до 31 марта 2020 года. Основным покупателем немецкого вооружения является Южная Корея, которая с 2015 года приобрела четыре немецкие подводные лодки, а также Греция и Алжир.