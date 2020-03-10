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"Чтобы защититься от очередной иранской атаки": США перебрасывают комплексы ПВО в Ирак

"Чтобы защититься от очередной иранской атаки": США перебрасывают комплексы ПВО в Ирак
21:36 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:США перебрасывают в Ирак новые противоракетные комплексы.

Соединенные Штаты передислоцируют новые системы противовоздушной и противоракетной обороны на территорию Ирака в связи с усилением угрозы со стороны Ирана для американского контингента, расположенного в этом регионе.

С таким заявлением выступил 10 марта во время слушаний в Комитете по вопросам вооруженных сил Палаты представителей США командующий Центрального командования США генерал Кеннет Маккензи.

"Мы находимся в процессе переброски систем противовоздушной обороны, систем баллистической противоракетной обороны, в частности, в Ирак, чтобы защититься от очередной иранской атаки", - заявил глава Центркома.

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Месяц назад Пентагон сообщал, что после ракетного удара Ирана по военной базе США в Ираке американская сторона согласовывает разрешение на размещение систем ПВО "Patriot" для усиления противовоздушной обороны.

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Иран, Ирак, ПВО, Кеннет Маккензи.
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