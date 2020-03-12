Пентагон пригрозил ударом проиранским боевикам в Ираке

Новости мира:Пентагон готовит ответ на атаку проиранских боевиков в Ираке.

Все варианты реагирования рассматриваются после ракетной атаки в Ираке, унесшей жизни одного британского и двух американских военных.

Об этом сообщает AP.

"Руководители министерства обороны США в четверг пригрозили ударом проиранским боевикам в Ираке, заявив, что они знают, кто устроил ракетный обстрел в Ираке, убив и ранив американских и военных других стран коалиции, заявив, что нападавшие будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

Министр обороны Марк Эспер заявил журналистам в Пентагоне, что президент Дональд Трамп в среду вечером дал ему полномочия делать то, что ему нужно в этой ситуации.

Трамп заявил, что нападавшие - это группа повстанцев, которую вероятно поддерживает Иран. "Посмотрим, какой будет предоставлен ответ", - сказал Дональд Трамп.

Марк Эспер и генерал армии США Марк Милли отказались предоставить больше информации о каких-либо возможных действиях США в ответ на нападение на базу Таджи на севере Багдада. Но Эспер сказал, что все варианты рассматриваются.

Как сообщалось, накануне база коалиционных сил Таджи на севере Багдада подверглась массированному ракетному обстрелу. В результате погибли два американских военнослужащих и один британец, еще 12 человек получили ранения.

Подобная атака на американских военных в декабре прошлого года также повлекла соответствующие бомбардировки лагерей боевиков на территории Сирии, после чего террористы ударили по посольству США в Багдаде.

В ответ американцы уничтожили командующего иранским экспедиционным подразделением "Эль-Кудс" генерала Касема Сулеймани, что поставило США и Иран на грань полномасштабной войны.