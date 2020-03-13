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США готовы поставлять нефть в Беларусь

США готовы поставлять нефть в Беларусь
23:11 Пт, 13 Март 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:В Госдепе США сообщили, что готовы наладить поставки нефти в Беларусь.

Соединенные Штаты заявили о готовности начать поставки нефти в Беларусь, которая в основном зависела от российских энергоносителей.

Об этом шла речь во время разговора глав внешнеполитических ведомств США и Беларуси Майкла Помпео и Владимира Макея, сообщили в Госдепартаменте в пятницу.

"Госсекретарь подтвердил готовность американских компаний немедленно начать продажи нефти в Беларусь по конкурентным рыночным ценам", - отметили в Вашингтоне.

Сообщается, что госсекретарь США и глава МИД Беларуси "обсудили потенциал для усиления двусторонних деловых связей". Это предполагает, в частности, визит в этом году в Минск делегации США в составе высокопоставленных представителей правительства по вопросам торговли.

Телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств США и Беларуси состоялся на фоне падения мировых цен на нефть из-за одностороннего решения Москвы выйти из ОПЕК.

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США, Беларусь, Коронавирус.
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