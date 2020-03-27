В США приняли "исторический" закон

Новости мира:В США приняли масштабный законопроект- на спасение американской экономики пойдет $ 2 триллиона.

Палата представителей США вслед за Сенатом приняла масштабный законопроект, предусматривающий выделение 2 трлн долларов для смягчения экономических последствий в Соединенных Штатах от пандемии коронавируса.

Голосование состоялось в пятницу, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

В США называют этот законопроект "историческим", поскольку он является крупнейшим пакетом экономической поддержки за всю историю Соединенных Штатов. Документ поддерживает масштабное финансовое вливание в национальную экономику в связи с ее замедлением, связанным с введением массового карантина из-за пандемии коронавируса.

Законопроект выделяет:

$250 млрд на прямые выплаты физическим лицам и семьям;

$350 млрд на кредиты для малого бизнеса;

$250 млрд на выплату помощи по безработице;

$500 млрд на кредиты для компаний, попавших в затруднительное положение;

Кроме того, меры поддержки предусматривают масштабные финансовые вливания в экономику страны, которая уже почувствовала мощные последствия от приостановления производства и услуг, а также повышения уровня безработицы.

В то же время, голосование в пятницу в Палате представителей не обошлось без неожиданностей. Конгрессмен-республиканец Томас Месси, представитель консервативного крыла, выступил с инициативой о поименном голосовании в палате вместо выражения единодушного согласия. Это означало необходимость для всех законодателей ехать в Капитолий в условиях карантина, что особенно опасно, учитывая пожилой возраст большинства конгрессменов. Однако, Палата представителей нашла процедурный способ, как избежать возможности для Месси официально внести его предложение.

Далее утвержденный в обеих палатах Конгресса США законопроект, должен подписать президент. Сам Дональд Трамп заявил, что готов это сделать, как только документ поступит в Белый дом.