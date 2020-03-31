США предоставят Италии медицинскую помощь в $100 млн

США в рамках борьбы с коронавирусом намерены поставить в Италию медицинские грузы на сумму примерно в $100 млн, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.
"Мы также отправляем вещи, которые нам не нужны, другим странам. Я только что говорил с премьер-министром Италии", - сказал Трамп у Белого дома.
"Мы собираемся отправить в Италию примерно на $100 млн вещей, хирургических, медицинских, санитарных", - продолжил он.
Кроме того, Трамп заявил, что США наращивает производство аппаратов искусственной вентиляции легких, и при наличии их излишков США может отправить их и другим странам, страдающим от коронавируса.
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— The White House (@WhiteHouse) March 30, 2020
"Если у нас будет больше нужного нам, мы собираемся отправить их (аппараты - ред.) в Италию, мы будем отправлять их во Францию, мы будем отправлять их в Испанию и в другие страны, какие сможем", - сказал президент.
Количество диагностированных случаев заражения COVID-19 в Италии достигло 101 739, при этом наблюдается снижение прироста новых случаев. В то же время в Италии скончались 11 591 человек с коронавирусом.