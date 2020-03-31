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США предоставят Италии медицинскую помощь в $100 млн

США предоставят Италии медицинскую помощь в $100 млн
09:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:США передадут Италии медицинские принадлежности примерно на $100 миллионов для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

США в рамках борьбы с коронавирусом намерены поставить в Италию медицинские грузы на сумму примерно в $100 млн, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

"Мы также отправляем вещи, которые нам не нужны, другим странам. Я только что говорил с премьер-министром Италии", - сказал Трамп у Белого дома.

"Мы собираемся отправить в Италию примерно на $100 млн вещей, хирургических, медицинских, санитарных", - продолжил он.

Кроме того, Трамп заявил, что США наращивает производство аппаратов искусственной вентиляции легких, и при наличии их излишков США может отправить их и другим странам, страдающим от коронавируса.

"Если у нас будет больше нужного нам, мы собираемся отправить их (аппараты - ред.) в Италию, мы будем отправлять их во Францию, мы будем отправлять их в Испанию и в другие страны, какие сможем", - сказал президент.

Количество диагностированных случаев заражения COVID-19 в Италии достигло 101 739, при этом наблюдается снижение прироста новых случаев. В то же время в Италии скончались 11 591 человек с коронавирусом.

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Все по теме:

Италия, США, Дональд Трамп, Коронавирус, Covid-19.
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