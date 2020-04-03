Трамп и Макрон организовывают встречу лидеров стран СБ ООН

Новости мира:Американский и французский президенты обсудили возможность встречи лидеров "пятерки" СБ ООН для координации борьбы с COVID-19.

Президент США Дональд Трамп в пятницу обсудил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном эпидемиологическую ситуацию в мире.

Об этом сообщила канцелярия Белого дома.

"Президенты Трамп и Макрон обсудили созыв встречи лидеров стран - постоянных представителей в СБ ООН вскоре с целью усиления сотрудничества ООН в победе над пандемией и обеспечении международного мира и безопасности", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечают в Белом доме, "президент Трамп передал соболезнования родственникам скончавшихся" (из-за осложнений вследствие заражения коронавирусом COVID-19).

Также в резиденции Трампа отметили, что "США продолжают оставаться вместе с народом Франции".

Постоянными членами Совета безопасности ООН являются Великобритания, Китай, Россия, США и Франция.