Как горят тысячи автомобилей: пожар вблизи аэропорта Флориды попал на видео

В пятницу вечером на стоянке автомобилей службы краткосрочной аренды автомобиля вблизи международного аэропорта Юго-Западной Флориды (RSW) в Форт-Майерс, штат Флорида загорелась трава, от которой начало гореть два десятка автомобилей. Затем загорелась еще сотня, и пожарные не в состоянии были потушить пламя. В ход пошли не только пожарные машины, но и вертолеты. С огнем боролись около 18 часов. Всего в огне пострадали 3 516 транспортных средств. Скорее всего, большинство автомобилей, которые не сгорели полностью, будут выставлены на продажу страховыми компаниями на аукционы Copart и IAAI, на которых украинцы очень часто покупают автомобили. Полностью восстановить авто после пожара очень трудно, ведь пластик и электрооборудование плавится, а железо теряет свои свойства.