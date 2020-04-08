Трамп дал "зеленый свет" добыче ресурсов на Луне

Новости мира:Трамп разрешил американским частным компаниям добывать полезные ископаемые на Луне.

Трамп подписал указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне. Документ закрепляет за гражданами США право добывать полезные ископаемые на спутнике Земли, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Белого дома.

Сейчас добыча полезных ископаемых на Луне ограничена Договором о космосе, или Договором о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну.

Это межправительственный документ, подписанный в 1967 году, основные положения которого сводятся к запрету размещения ядерного оружия или любого другого оружия массового уничтожения на орбите Земли, Луны или другого космического тела. Документ ограничивает использование Луны и других небесных тел только мирными целями и запрещает предъявлять претензию на владение космическим телом или его частью.

"У американцев должно быть право вести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве в соответствии с применимым законодательством. Космическое пространство является с юридической и физической точки зрения уникальным пространством для деятельности человека, и Соединенные Штаты не рассматривают его в качестве всеобщего достояния. Таким образом, политика Соединенных Штатов должна заключаться в том, чтобы стимулировать международную поддержку добыче и использованию ресурсов в космосе со стороны государственных и частных действующих лиц", - заявил Трамп.

Трамп также распорядился в течение полугода обсудить указ с другими странами.