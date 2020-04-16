Скачать
Четверг, 16.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"Коронавирус - это глобальный вызов": Британия продолжит финансирование ВОЗ
"Коронавирус - это глобальный вызов": Британия продолжит финансирование ВОЗ
Глава ГБР о заявлении Авакова по делу Черновол: Это непонятный ход министра МВД
Глава ГБР о заявлении Авакова по делу Черновол: Это непонятный ход министра МВД
Беринчик должен был драться в Лондоне
Беринчик должен был драться в Лондоне
Модные показы диктуют новые тренды: самые стильные образы красоты
Модные показы диктуют новые тренды: самые стильные образы красоты

"Мы хотим помогать людям": Трамп рассказал об ожиданиях США от ВОЗ

"Мы хотим помогать людям": Трамп рассказал об ожиданиях США от ВОЗ
05:15 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Трамп не уверен, что ВОЗ способна на масштабные изменения, которые ждут от нее США.

В Белом доме ожидают от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) масштабных изменений. Об этом сообщил в среду на брифинге в своей администрации президент США Дональд Трамп, подчеркнув при этом, что он не уверен в способности организации такие изменения осуществить, пишет УНН.

"Мы определимся (с вопросом финансирования ВОЗ) через какой-то промежуток времени, но они должны либо осуществить масштабные изменения, я даже не знаю, смогут ли они это сделать, или же мы отдадим деньги (другим) людям ... Мы хотим помогать людям" — сказал Трамп.

Он снова обрушился с критикой на организацию, в частности, назвав ее "инструментом (в руках) Китая". "Она (организация) была инструментом Китая, она была, как я уже говорил, в полной мере ориентирована на Китай ... ВОЗ, как и Всемирная торговая организация (ВТО), в течение десятилетий они так плохо относились к США. И они (действовали) в пользу Китая", — утверждает президент США.

Трамп: ВОЗ не смогла адекватно получить информацию по COVID-19

Трамп вновь заявил, что ВОЗ была против введенного ним в связи с распространением нового коронавируса запрета на въезд в страну иностранцев, побывавших незадолго до этого в Китае. "Им нужно много времени, чтобы понять, что происходит, но у меня есть ощущение, что они точно знали, что происходит. К сожалению, другие страны доверились ВОЗ и не ввели любой запрет. И вы видите, что произошло с Италией, что произошло с Испанией, что произошло с Францией", — добавил глава Белого дома.

"Это была ужасная трагическая ошибка или, возможно, они (ВОЗ) знали. Я уверен, что они не знали всей серьезности этого, но, может быть, они знали, потому что если они знали, то это еще более ужасное преступление", — добавил Трамп.

"Коронавирус - это глобальный вызов": Британия продолжит финансирование ВОЗ

Во вторник Трамп заявил, что поручил своей администрации приостановить взносы в бюджет ВОЗ "до проведения оценки роли организации в плохом управлении и сокрытии данных о распространении коронавируса". По его словам, из-за неверных оценок и рекомендации организации коронавирусом в мире заразилось в 20 раз больше людей, чем могли бы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ВОЗ, Дональд Трамп, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Узнайте свой особенный способ мышления: психологический тест
02 Украина договорилась с МВФ о новой программе финансирования
03 Чистый четверг 2020: как правильно мыться в этот священный день
04 В Кабмине одобрили проект по реализации основ антикоррупционной политики
05 Когда состоится обмен удерживаемыми с РФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Эпидемия Covid-19: в Польше предложили изменить Конституцию
Эпидемия Covid-19: в Польше предложили изменить Конституцию
&quot;Мы хотим помогать людям&quot;: Трамп рассказал об ожиданиях США от ВОЗ
Трамп ожидает от ВОЗ "масштабных изменений"
ГБР может возглавить адвокат Януковича
ГБР может возглавить адвокат Януковича
Рецепт дня: шарлотка с яблоками и корицей
Рецепт дня: шарлотка с яблоками и корицей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь