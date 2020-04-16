США заявили об испытаниях Россией ракеты, которая способна сбивать спутники

Новости мира:Россия проводит испытания противоспутниковой ракеты, заявили в Космическом командовании ВВС США.

Россия проводит испытание противоспутниковой ракеты прямого перехвата, которая способна сбивать спутники на низкой околоземной орбите.

Об этом сообщается на сайте Космического командования ВВС США.

"Испытание Россией DA-ASAT (direct-ascent anti-satellite weapon) показывает еще один пример того, что угрозы для космических систем США и их союзников реальные, серьезные и возрастают. Соединенные Штаты готовы и обязаны сдерживать агрессию и защищать нации, наших союзников и интересы США от враждебных действий в космосе", - заявил глава Космического командования ВВС США Джон Рэймонд.

Отмечается, что данное испытание проводится после маневров российских спутников в феврале, обозначенных как "Космос-2542" и "Космос-2543". Тогда в США утверждали, что они проводили опасные маневры вблизи американского спутника.

"Этот тест является еще одним подтверждением лицемерной пропаганды Россией предложений относительно контроля над вооружением космического пространства, призванных ограничивать возможности США, но однозначно не имея намерений останавливать свои программы по вооружению контрпространства", - акцентировал Реймонд.

Напомним, 17 декабря 2019 года Конгресс США одобрил создание космических войск. Они станут шестым родом вооруженных сил наряду с сухопутными, военно-воздушными и военно-морскими войсками, а также береговой охраной и морской пехотой.

В свою очередь президент США Дональд Трамп во время подписания принятого Конгрессом законопроекта в рамках нового оборонного бюджета на 2020 год назвал создание космических войск "большим шагом".

По словам Трампа, космос является будущим местом военных действий, и в нем будет "многое происходить".