"Оставайся дома": В США водители бастуют против карантина (Фото)

Новости мира:В США из-за карантина, в одном из штатов люди устроили протест против режима.

В американском штате Мичиган водители вышли бастовать против введенного властями режима "Оставайся дома" с целью борьбы с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает CNN.

"Уставшие от карантина и пребывания дома водители-протестующие в среду заполонили улицы столицы штата Мичиган", - говорится в сообщении.

В столице штата городе Лансинге тысячи демонстрантов на автомобилях заблокировали движение и постоянно сигналили в знак протеста против внедренных губернатором штата Гретхеном Витмером мер борьбы с пандемией коронавируса.

В Мичигане выявлено более 28 тысяч случаев заражения коронавируса, более 1 900 жителей штата уже умерли. Меры карантина в Мичигане являются одними из самых жестких в США.

Жителей штата обязывают не выходить из дома без крайней необходимости. Среди прочего, распоряжение губернатора штата требует от компаний перевести сотрудников на удаленную работу.

Забастовка была организована Консервативной коалицией Мичигана, которая поддерживает Республиканскую партию и президента Трампа.

Витмер недавно поддержал выдвижение на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена.

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