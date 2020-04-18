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Трамп внедрит программу продовольственной помощи из-за COVID-19

Трамп внедрит программу продовольственной помощи из-за COVID-19
03:34 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира:Дональд Трамп анонсировал программу продовольственной помощи для преодоления последствий пандемии коронавируса.

Президент США Дональд Трамп анонсировал многомиллиардную программу продовольственной помощи для преодоления последствий пандемии коронавируса.

Сообщает CNN.

Программой будет заниматься Министерство сельского хозяйства. Планируется, что для помощи фермерам выделят 19 миллиардов долларов.

Направлены средства будут для прямых платежей фермерам и непосредственной закупки продуктов питания для различных организаций.

Напоминаем, президент США Дональд Трамп в пятницу призвал демократа Эндрю Куомо - губернатора штата Нью-Йорк, в наибольшей степени пострадавшего в США от коронавируса COVID-19 - меньше жаловаться и больше делать.

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США, Президент США, Штаты, Дональд Трамп, Коронавирус, Covid-19.
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