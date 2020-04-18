Выход из карантина: Штаты презентовали свой план

Новости мира:В США представили план трехэтапного восстановления страны после карантина.

Правительство США разработало план трехэтапного восстановления жизни в стране и выхода из карантина.

Об этом сообщает CNN.

Согласно плану, штаты, которые отвечают определенным критериям, среди которых есть снижение случаев заболевания в течение 14-дневного периода, могут перейти к первому этапу выхода из карантина. Он, в частности, предусматривает, что только уязвимым категориям граждан будут рекомендовать оставаться дома.

На работу будут рекомендовать возвращаться людям "поэтапно", с условием дистанционной работы там, где это возможно. На этом этапе спортзалы и некоторые другие общественные заведения, такие как кинотеатры, смогут возобновить работу, тогда как бары и школы должны оставаться закрытыми.

Если после этих мер не будет зафиксирован рост заболеваемости, на втором этапе будут разрешены несрочные путешествия для граждан, школы смогут восстановить обучение, барам позволят работать не на полную мощность.

В случае сохранения положительной тенденции можно будет перейти к третьему этапу, на котором почти все карантинные меры будут отменены, хотя уязвимым категориям граждан будут рекомендовать сохранять определенное социальное дистанцирование.

В то же время, окончательная ответственность за решение, когда именно заканчивать карантинные меры, возлагается на губернаторов штатов.

Как сообщалось, по состоянию на утро 18 апреля в мире подтверждено 2 251 770 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 154 311 летальных исходов, 574 386 человек выздоровели.

В США зафиксировано наибольшее количество подтвержденных случаев заражений и смертей: коронавирус там подтвержден у 710 272 человек, из них 37 175 умерло и 63 510 выздоровели.