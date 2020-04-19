В штаб-квартире ООН продлили карантин

Новости мира:Штаб-квартира ООН продлила дистанционный режим работы.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш продлил карантинные меры для штаб-квартиры Организации до конца следующего месяца.

Об этом сообщил в субботу представитель Постоянного представительства Украины при ООН и вице-председатель Комитета ООН по вопросам информации Олег Николенко.

"Штаб-квартира ООН продлила дистанционный режим работы до 31 мая. Речь идет как о деятельности сотрудников Секретариата, так и о доступе в здание аккредитованных делегатов", - рассказал представитель украинской дипмиссии.

Он уточнил, что основная работа международной организации и постоянных представительств в этот период будет происходить в режиме видеоконференций и официальной переписки. Остальные мероприятия отменены или перенесены на более позднее время.

Николенко также отметил, что на период карантина флаг ООН будет оставаться приспущенным "в знак солидарности с жителями Нью-Йорка, которые борются с пандемией".

Напоминаем, 16 апреля губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о том, что продлевает карантинные меры до 15 мая. Штат Нью-Йорк остается эпицентром заболевания коронавирусом не только в Соединенных Штатах. По состоянию на субботу в штате зарегистрировано более 229,6 тыс. случаев инфицирования COVID-19. А это больше больных, чем в любой другой стране.