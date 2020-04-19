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Трамп: Пекин ответит, если преднамеренно скрывал факты о коронавирусе

Трамп: Пекин ответит, если преднамеренно скрывал факты о коронавирусе
02:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Китай должен будет понести ответственность, если он преднамеренно скрывал данные о коронавирусе COVID-19, считает Дональд Трамп.

Китай должен будет понести ответственность, если выяснится, что он преднамеренно скрывал данные о коронавирусе COVID-19, заявил президент США Дональд Трамп.

"Если они преднамеренно скрывали, то да, должны быть последствия", - сказал он на брифинге в Белом доме.

При этом Трамп отметил, что если Китай просто совершил ошибку, то это не так страшно. "Ошибки случаются", - заявил президент США.

В последние дни Трамп регулярно говорит о том, что Китай и ВОЗ могли скрывать важные данные о коронавирусе, распространившемся по всему миру из китайского города Ухань.

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Все по теме:

Китай, США, Дональд Трамп, Коронавирус, COVID-2020.
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