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Коронавирус в США: число инфицированных превысило 740 тысяч

Коронавирус в США: число инфицированных превысило 740 тысяч
18:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Количество случаев COVID-19 в США превысило 740 тыс., умерли более 39 тыс. человек.

Число заразившихся коронавирусом на территории США выросло до 740,1 тыс. человек, более 39 тыс. человек умерли с начала пандемии, следует из данных служб здравоохранения Соединенных Штатов.

Количество летальных исходов почти удвоилось за последние восемь дней.

В штате Нью-Йорк, наиболее пострадавшем от пандемии, зафиксировано более 241 тыс. случаев заражения. Число скончавшихся там от последствий заражения COVID-19 - 17,6 тыс. человек.

В соседнем штате Нью-Джерси выявлено 81,4 тыс. инфицированных. Там от коронавируса умерли 4 тыс. человек.

На третьем месте по количеству заболевших находится штате Массачусетс. Там зафиксировано 36,3 тыс. инфицированных COVID-19. Он коронавируса умерли 1 тыс. 560 человек.

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Всего из заболевших коронавирусом в США к настоящему времени вылечились 68,4 тыс. человек.

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Соединенные Штаты продолжают успешную борьбу против коронавируса COVID-19, распространение заболевания идёт все медленнее.

"Мы видим очень позитивные тренды", - сказал он на брифинге в Белом доме.

"Пик заболеваний остался позади", - отметил президент.

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Трамп также рассказал, что ряд штатов на следующей неделе начнёт постепенно возвращаться к нормальной жизни. Первыми открыть некоторые магазины планируют Техас и Вермонт.

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Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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