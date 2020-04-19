Коронавирус в США: число инфицированных превысило 740 тысяч

Число заразившихся коронавирусом на территории США выросло до 740,1 тыс. человек, более 39 тыс. человек умерли с начала пандемии, следует из данных служб здравоохранения Соединенных Штатов.
Количество летальных исходов почти удвоилось за последние восемь дней.
В штате Нью-Йорк, наиболее пострадавшем от пандемии, зафиксировано более 241 тыс. случаев заражения. Число скончавшихся там от последствий заражения COVID-19 - 17,6 тыс. человек.
В соседнем штате Нью-Джерси выявлено 81,4 тыс. инфицированных. Там от коронавируса умерли 4 тыс. человек.
На третьем месте по количеству заболевших находится штате Массачусетс. Там зафиксировано 36,3 тыс. инфицированных COVID-19. Он коронавируса умерли 1 тыс. 560 человек.
Всего из заболевших коронавирусом в США к настоящему времени вылечились 68,4 тыс. человек.
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Соединенные Штаты продолжают успешную борьбу против коронавируса COVID-19, распространение заболевания идёт все медленнее.
"Мы видим очень позитивные тренды", - сказал он на брифинге в Белом доме.
"Пик заболеваний остался позади", - отметил президент.
Трамп также рассказал, что ряд штатов на следующей неделе начнёт постепенно возвращаться к нормальной жизни. Первыми открыть некоторые магазины планируют Техас и Вермонт.