В США от коронавируса скончались более 40 тысяч человек

Новости мира:В Штатах почти половина смертей приходится на штат Нью-Йорк.

Количество умерших от коронавируса в США превысило 40 тысяч человек — это 24,5% от всего количества смертей от COVID-19 во всем мире.

Об этом сообщает Reuters.

По состоянию на 19 апреля в США умерли 40 148 человек.

Почти половина смертей приходится на штат Нью-Йорк (18 298). В Нью-Джерси умерли 4202 человека, в Мичигане - 2308, в Массачусетсе - 1560, в Пенсильвании - 1279, в Иллинойсе и Луизиане - по 1259, в Калифорнии - 1148.

Число случаев инфицирования коронавирусом во всем мире по состоянию на вечер 19 апреля превысило 2 млн 362 тыс. Из них более 1,59 млн - активные. Более 162 тыс. пациентов умерли.