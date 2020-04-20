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В США от коронавируса скончались более 40 тысяч человек

В США от коронавируса скончались более 40 тысяч человек
02:27 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В Штатах почти половина смертей приходится на штат Нью-Йорк.

Количество умерших от коронавируса в США превысило 40 тысяч человек — это 24,5% от всего количества смертей от COVID-19 во всем мире.

Об этом сообщает Reuters.

По состоянию на 19 апреля в США умерли 40 148 человек.

Почти половина смертей приходится на штат Нью-Йорк (18 298). В Нью-Джерси умерли 4202 человека, в Мичигане - 2308, в Массачусетсе - 1560, в Пенсильвании - 1279, в Иллинойсе и Луизиане - по 1259, в Калифорнии - 1148.

Число случаев инфицирования коронавирусом во всем мире по состоянию на вечер 19 апреля превысило 2 млн 362 тыс. Из них более 1,59 млн - активные. Более 162 тыс. пациентов умерли.

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США, Пандемия, Коронавирус, COVID-2020.
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