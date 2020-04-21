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Защита рабочих мест: Трамп намерен подписать указ о приостановке иммиграции в США

Защита рабочих мест: Трамп намерен подписать указ о приостановке иммиграции в США
06:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Трамп пообещал подписать указ о временной приостановке иммиграции в США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет указ о приостановке иммиграции в страну.

"В свете нападения невидимого врага, а также необходимости защитить рабочие места наших великих американских граждан, я подпишу указ о временном приостановлении иммиграции в Соединенные Штаты!" - написал он в твиттере.

При этом Трамп не уточнил, как долго продлится приостановка или когда решение вступит в силу.

Кроме того, неясно, сообщал ли президент США лидерам других стран о своем намерении, прежде чем заявить о нем в твиттере.

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Приостановка всей иммиграции послужит продлением ограничений на поездки, которые администрация Трампа уже ввела в отношении большинства стран Европы, Китая, Канады, Мексики, Ирана и Южной Кореи.

Трамп провел большую часть своего президентства, настаивая на ограничении иммиграции в США. Одним из главных обещаний его предвыборной кампании в 2016 году было строительство стены на границе с Мексикой.

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Мигранты, Дональд Трамп, Коронавирус.
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