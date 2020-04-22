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Почти $500 миллиардов: в Сенате США одобрили выделение помощи бизнесу и медицине

Почти $500 миллиардов: в Сенате США одобрили выделение помощи бизнесу и медицине
03:21 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Сенат США одобрил помощь бизнесу и медицине почти на $500 миллиардов.

Верхняя палата Конгресса США приняла законопроект, предусматривающий выделение $484 млрд на помощь малому бизнесу, а также системе здравоохранения.

Об этом сообщает The Hill.

"Сенат во вторник одобрил законопроект о новом пакете помощи в размере около $484 млрд для малого бизнеса и больниц, также выделяется больше средств для тестирования", - указывается в сообщении.

Отмечается, что таким образом был положен конец длительным спорам законодателей и администрации США относительно размеров этого пакета. Только в обед вторника у Трампа объявили о консенсусе по всем вопросам, и уже через несколько часов Сенат принял соответствующий законопроект.

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В частности, он дополнительно выделяет $310 млрд на программу защиты доходов малого бизнеса, $75 млрд получат больницы, $25 млрд пойдет на тестирование, $60 млрд - на кредиты и гранты на случай чрезвычайных ситуаций.

Как сообщалось ранее, в конце марта обе палаты Конгресса США приняли - а Трамп утвердил - закон о выделении около $2,2 трлн на смягчения последствий пандемии коронавируса для экономики США.

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Сенат США, Коронавирус, Covid-19.
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