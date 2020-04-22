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"Она замечательная": Байден хотел бы видеть Мишель Обаму на посту вице-президента США

"Она замечательная": Байден хотел бы видеть Мишель Обаму на посту вице-президента США
04:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Байден хотел бы сделать Мишель Обаму вице-президентом США.

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден готов принять в свою команду как претендентку на пост вице-президента Мишель Обаму, супругу 44-го президента Барака Обамы, при каденций которого сам Байден был вице-президентом.

Об этом Байден заявил в комментарии KDKA, пишет Громадське.

Он отметил, что бывшая первая леди была бы мощным дополнением его команды как кандидат на пост вице-президента, если она на это согласится.

"Я бы взял ее за одно мгновение, она замечательная", — сказал Байден.

В то же время он добавил, что не думает, что Мишель Обама снова захочет жить недалеко от Белого дома.

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Байден отметил, что процесс отбора претендентов только начался, но он хочет, чтобы это обязательно была женщина.

"В ближайшее время мы соберем комитет, который будет рассматривать этот вопрос, и начнем изучать различных потенциальных кандидатов. Все только начинается", — подытожил он.

Привлечение к своей команде самого Барака Обамы или его жены называют одной из возможностей Байдена повысить свои шансы на победу на выборах, потому что экс-президент до сих пор является самым популярным политиком среди демократов.

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Мишель Обама, Джо Байден, Выборы 2020.
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