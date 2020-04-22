"Она замечательная": Байден хотел бы видеть Мишель Обаму на посту вице-президента США

Новости мира:Байден хотел бы сделать Мишель Обаму вице-президентом США.

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден готов принять в свою команду как претендентку на пост вице-президента Мишель Обаму, супругу 44-го президента Барака Обамы, при каденций которого сам Байден был вице-президентом.

Об этом Байден заявил в комментарии KDKA, пишет Громадське.

Он отметил, что бывшая первая леди была бы мощным дополнением его команды как кандидат на пост вице-президента, если она на это согласится.

"Я бы взял ее за одно мгновение, она замечательная", — сказал Байден.

В то же время он добавил, что не думает, что Мишель Обама снова захочет жить недалеко от Белого дома.

Байден отметил, что процесс отбора претендентов только начался, но он хочет, чтобы это обязательно была женщина.

"В ближайшее время мы соберем комитет, который будет рассматривать этот вопрос, и начнем изучать различных потенциальных кандидатов. Все только начинается", — подытожил он.

Привлечение к своей команде самого Барака Обамы или его жены называют одной из возможностей Байдена повысить свои шансы на победу на выборах, потому что экс-президент до сих пор является самым популярным политиком среди демократов.