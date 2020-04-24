Скачать
Пятница, 24.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Список симптомов коронавируса значительно расширили
Список симптомов коронавируса значительно расширили
Рада разблокировала подписание изменений в Регламент
Рада разблокировала подписание изменений в Регламент
Майк Тайсон возобновил тренировки и готовится к возвращению
Майк Тайсон возобновил тренировки и готовится к возвращению
Instagram запустил в Украине новую функцию
Instagram запустил в Украине новую функцию

Байден: Трамп попытается каким-то образом отложить выборы

Байден: Трамп попытается каким-то образом отложить выборы
15:06 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Вероятный кандидат от демократов считает, что президент США может попытаться перенести осенние выборы.

Экс-вице-президент США Джо Байден считает, что действующий глава Белого дома Дональд Трамп попытается отсрочить нынешние президентские выборы.

Об этом он заявил во время онлайн-фандрейзинга, сообщает CNN.

"Запомните мои слова: я думаю, что он (Трамп - ред.) попытается каким-то образом отложить выборы. Ссылаясь на какую-то причину, почему они не могут произойти", - заявил Байден.

Сенат США: Кремль вмешался в выборы 2016 года

Бывший вице-президент США всегда настаивал на том, что президентские выборы должны состояться, как запланировано, в ноябре этого года.

Отмечается, что Трамп не может сам изменить дату выборов, которая прописана в уже одобренном законе, а любые изменения федерального законодательства потребуют согласия обеих палат Конгресса США.

Однако некоторые представители Демократической партии опасаются, что Трамп может попытаться отсрочить выборы или отказаться покинуть Белый дом в случае поражения в ноябре.

США остановили выдачу "грин-карт": Трамп подписал указ

У самого Трампа еще не прокомментировали заявления Байдена.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Президентские выборы, Джо Байден, Дональд Трамп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Узнайте, какой у Вас характер с помощью увлекательного теста
02 Немецкие ученые сделали открытие о передаче COVID-19
03 Эти вещи привлекают в дом богатство
04 В Украине выявили 477 новых случаев заболевания коронавирусом
05 Оккупированный Москвой Крым: МИД РФ вернул ноты Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Рада отменила штрафные баллы за нарушение правил дорожного движения
Рада отменила штрафные баллы за нарушение ПДД
Нафтогаз снижает цены на газ для промышленности
Нафтогаз снижает цены на газ для промышленности
Президент назначил нового председателя Ивано-Франковской ОГА
Президент назначил нового председателя Ивано-Франковской ОГА
Мишель Обама обнародовала фото со своей 82-летней мамой
Мишель Обама обнародовала фото со своей 82-летней мамой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь