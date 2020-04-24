Байден: Трамп попытается каким-то образом отложить выборы

Новости мира:Вероятный кандидат от демократов считает, что президент США может попытаться перенести осенние выборы.

Экс-вице-президент США Джо Байден считает, что действующий глава Белого дома Дональд Трамп попытается отсрочить нынешние президентские выборы.

Об этом он заявил во время онлайн-фандрейзинга, сообщает CNN.

"Запомните мои слова: я думаю, что он (Трамп - ред.) попытается каким-то образом отложить выборы. Ссылаясь на какую-то причину, почему они не могут произойти", - заявил Байден.

Бывший вице-президент США всегда настаивал на том, что президентские выборы должны состояться, как запланировано, в ноябре этого года.

Отмечается, что Трамп не может сам изменить дату выборов, которая прописана в уже одобренном законе, а любые изменения федерального законодательства потребуют согласия обеих палат Конгресса США.

Однако некоторые представители Демократической партии опасаются, что Трамп может попытаться отсрочить выборы или отказаться покинуть Белый дом в случае поражения в ноябре.

У самого Трампа еще не прокомментировали заявления Байдена.