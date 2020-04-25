Скачать
Суббота, 25.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
За рубежом от COVID-19 вылечились 44 украинцев
За рубежом от COVID-19 вылечились 44 украинцев
Верланов подал заявление на Уманского в Офис генпрокурора
Верланов подал заявление на Уманского в Офис генпрокурора
Джеймс Али Башир: Кличко должен вернуться, он снова станет чемпионом мира
Джеймс Али Башир: Кличко должен вернуться, он снова станет чемпионом мира
Рецепт дня: Оладьи из овсяных хлопьев с вареными яйцами и зеленым луком
Рецепт дня: Оладьи из овсяных хлопьев с вареными яйцами и зеленым луком

Трамп хочет сделать долгосрочной приостановку иммиграции в Штаты

Трамп хочет сделать долгосрочной приостановку иммиграции в Штаты
02:35 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Дональд Трамп подписал указ о приостановке иммиграции на фоне экономических последствий пандемии коронавируса нового типа.

Указ президента США Дональда Трампа о приостановке иммиграции в страну не является временной мерой, сообщает The Washington Post со ссылкой на аудиозапись закрытого разговора советника президента Стивена Миллера со сторонниками Трампа.

По данным издания, Миллер назвал приостановку иммиграции частью «долгосрочного видения». В материале также отмечается, что советник президента заявил о рассмотрении властями последующих мер, которые ограничат программы временного трудоустройства иностранцев в США.

23 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке иммиграции на фоне экономических последствий пандемии коронавируса нового типа. Глава государства объяснил подобные меры необходимостью сохранять рабочие места и ресурсы системы здравоохранения для граждан Соединенных штатов в условиях кризисного периода.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Вашингтон, Иммигранты, Штаты, Дональд Трамп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кабмин уволил Нефедова и Верланова с должностей
02 Выход Украины из карантина: план Кабмина
03 День дочери 2020: история и особенности праздника
04 Натуральные средства, которые помогут улучшить кровообращение
05 Как Вы справляетесь с жизненными трудностями - легкий тест
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Бельгии озвучили план выхода из режима изоляции
В Бельгии озвучили план выхода из режима изоляции
В Молдове вскоре начнут ослаблять карантинные меры
В Молдове вскоре начнут ослаблять карантинные меры
Украинский самолет доставил гуманитарный груз в США
Украинский самолет доставил гуманитарный груз в США
Мода 2020: детали в одежде, которые непременно добавят вам возраст (Фото)
Мода 2020: детали в одежде, которые непременно добавят вам возраст (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь