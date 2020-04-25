Новости мира:Президент Дональд Трамп встретился с руководством NASA.

Президент Дональд Трамп 24 апреля встретился с руководством Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), чтобы проанализировать "невероятные варианты борьбы с COVID-19", предложенные агентством после того, как президент обратился ко всему федеральному правительству с призывом принять участие в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщает издание Голос Америки.

Совещание прошло в Белом доме. Глава NASA Джим Брайденстайн продемонстрировал президенту образцы продуктов, произведенных с использованием самых современных космических технологий NASA, включая аппарат вентиляции легких VITAL, устройство под названием АМБУстат и кислородную палатку — медицинское устройство для дыхательной поддержки новорожденных.

“Медицинские изделия, произведенные по технологиям NASA, показывают практические преимущества, которые NASA предоставляет американцам как на Земле, так и за ее пределами”, — пишет издание.

Аппарат искусственной вентиляции легких, который получил название VITAL (Ventilator Intervention Technology — Интервенционная технология ИВЛ), был разработан инженерами Лаборатории реактивных двигателей NASA в Южной Калифорнии для того, чтобы решить проблему с дефицитом аппаратов ИВЛ в США. При производстве VITAL требуется меньшее количество деталей, чем для составления традиционных аппаратов ИВЛ. Аппарат, разработанный NASA, дешевле в производстве и надежнее из-за меньшего количества деталей и их сложности.

Перед встречей с представителями NASA, президент написал в Twitter, что США отправят аппараты ИВЛ и наборы для тестирования коронавируса в Эквадор, Гондурас и Сальвадор.

Согласно официальным подсчетам, которые легли в основу приведенных университетом Джонса Хопкинса данных, в США на данный момент подтверждено уже более 51 тысяч летальных случаев вследствие COVID-19. Всего в стране зафиксировано более 890 тысяч случаев заражения коронавирусом, активных случаев насчитывается более 793 тысяч. Выздоровели в целом почти 97 тыс. американцев.