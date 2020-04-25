Скачать
Суббота, 25.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 24 апреля: COVID-19, план выхода из карантина, увольнение Нефедова и Верланова
Итоги дня 24 апреля: COVID-19, план выхода из карантина, увольнение Нефедова и Верланова
Саакашвили заявил о важности сотрудничества с МВФ
Саакашвили заявил о важности сотрудничества с МВФ
Джеймс Али Башир: Кличко должен вернуться, он снова станет чемпионом мира
Джеймс Али Башир: Кличко должен вернуться, он снова станет чемпионом мира
Рецепт дня: Оладьи из овсяных хлопьев с вареными яйцами и зеленым луком
Рецепт дня: Оладьи из овсяных хлопьев с вареными яйцами и зеленым луком

Трамп встретился с руководством NASA

Трамп встретился с руководством NASA
04:29 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости мира:Президент Дональд Трамп встретился с руководством NASA.

Президент Дональд Трамп 24 апреля встретился с руководством Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), чтобы проанализировать "невероятные варианты борьбы с COVID-19", предложенные агентством после того, как президент обратился ко всему федеральному правительству с призывом принять участие в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщает издание Голос Америки.

Совещание прошло в Белом доме. Глава NASA Джим Брайденстайн продемонстрировал президенту образцы продуктов, произведенных с использованием самых современных космических технологий NASA, включая аппарат вентиляции легких VITAL, устройство под названием АМБУстат и кислородную палатку — медицинское устройство для дыхательной поддержки новорожденных.

“Медицинские изделия, произведенные по технологиям NASA, показывают практические преимущества, которые NASA предоставляет американцам как на Земле, так и за ее пределами”, — пишет издание.

Аппарат искусственной вентиляции легких, который получил название VITAL (Ventilator Intervention Technology — Интервенционная технология ИВЛ), был разработан инженерами Лаборатории реактивных двигателей NASA в Южной Калифорнии для того, чтобы решить проблему с дефицитом аппаратов ИВЛ в США. При производстве VITAL требуется меньшее количество деталей, чем для составления традиционных аппаратов ИВЛ. Аппарат, разработанный NASA, дешевле в производстве и надежнее из-за меньшего количества деталей и их сложности.

Перед встречей с представителями NASA, президент написал в Twitter, что США отправят аппараты ИВЛ и наборы для тестирования коронавируса в Эквадор, Гондурас и Сальвадор.

Согласно официальным подсчетам, которые легли в основу приведенных университетом Джонса Хопкинса данных, в США на данный момент подтверждено уже более 51 тысяч летальных случаев вследствие COVID-19. Всего в стране зафиксировано более 890 тысяч случаев заражения коронавирусом, активных случаев насчитывается более 793 тысяч. Выздоровели в целом почти 97 тыс. американцев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НАСА, Дональд Трамп, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выход Украины из карантина: план Кабмина
02 Кабмин уволил Нефедова и Верланова с должностей
03 День дочери 2020: история и особенности праздника
04 Натуральные средства, которые помогут улучшить кровообращение
05 Как Вы справляетесь с жизненными трудностями - легкий тест
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Бельгии озвучили план выхода из режима изоляции
В Бельгии озвучили план выхода из режима изоляции
В Молдове вскоре начнут ослаблять карантинные меры
В Молдове вскоре начнут ослаблять карантинные меры
Украинский самолет доставил гуманитарный груз в США
Украинский самолет доставил гуманитарный груз в США
Мода 2020: детали в одежде, которые непременно добавят вам возраст (Фото)
Мода 2020: детали в одежде, которые непременно добавят вам возраст (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь