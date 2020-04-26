США начнут перезапуск экономики уже в мае

Новости мира:Власти США планируют начать в мае перезапуск экономики.

В большинстве штатов США наблюдается устойчивое снижение заболеваемости Covid-19, поэтому власти страны рассматривают май как период для постепенного запуска экономики.

Об этом пресс-секретарь Белого дома Кейли МакЭнани заявила в интервью телеканалу Fox News.

"Это действительно выглядит так, - ответила МакЭнани на вопрос, станет ли май переходным месяцем для восстановления экономики США. - Лишь 16 штатов отложили планы по перезапуску (экономической деятельности - ред.). Остальные 34 штата заявляют, что планируют сделать это в ближайшее время".

В то же время пресс-секретарь администрации Трампа отметила, что "в целом в 46 штатах наблюдается уменьшение количества людей с симптомами болезни как у Covid-19".

В связи с этим МакЭнани выразила твердое убеждение, что "экономика восстановится и вернет очень мощные позиции".