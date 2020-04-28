Пентагон официально обнародовал "видеосъемки НЛО" (Видео)

Министерство обороны США официально опубликовало три видеозаписи, сделанные с самолетов американских ВМС в 2014-м и 2015 годах, которые ранее попали в открытый доступ как свидетельство существования НЛО. В комментарии на сайте Пентагона эти явления называются "неустановленными". "После тщательного осмотра ведомство пришло к выводу, что разрешение на официальное обнародование этих несекретных видеороликов не обнаруживает никаких засекреченных возможностей систем, а также не мешает дальнейшим расследованиям вторжения в военное воздушное пространство неустановленных воздушных объектов", - отметили в военном ведомстве США. В Пентагоне заметили, что "явления в воздухе, которые наблюдаются на видео, и в дальнейшем характеризуются как неустановленные". Файлы с задокументированными съемками можно скачать из электронной библиотеки американских ВМС.