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Вторник, 28.04.2020

Пентагон официально обнародовал "видеосъемки НЛО" (Видео)

Министерство обороны США официально опубликовало три видеозаписи, сделанные с самолетов американских ВМС в 2014-м и 2015 годах, которые ранее попали в открытый доступ как свидетельство существования НЛО. В комментарии на сайте Пентагона эти явления называются "неустановленными". "После тщательного осмотра ведомство пришло к выводу, что разрешение на официальное обнародование этих несекретных видеороликов не обнаруживает никаких засекреченных возможностей систем, а также не мешает дальнейшим расследованиям вторжения в военное воздушное пространство неустановленных воздушных объектов", - отметили в военном ведомстве США. В Пентагоне заметили, что "явления в воздухе, которые наблюдаются на видео, и в дальнейшем характеризуются как неустановленные". Файлы с задокументированными съемками можно скачать из электронной библиотеки американских ВМС.
Укринформ
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07:56 Сегодня Телеграф
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