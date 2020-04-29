Вице-президент США во время визита в больницу отказался одевать маску

Новости мира:Вице-президент США Майкл Пенс во время посещения клиники в штате Миннесота во вторник проигнорировал рекомендацию закрыть лицо тканевой маской.

В разгар пандемии коронавируса в США, президент страны Майкл Пенс посетил клинику Майо в штате Миннесота и отказался при этом одевать защитную маску на лицо.

Позже он прокомментировал свое решение тем, что не болен коронавирусом, а маска нужна, чтобы не заражать других, сообщает NPR.

"Как вице-президент США я регулярно прохожу тесты на коронавирус, и каждый, кто вокруг меня, также проходит тестирование", - заявил Пенс в ответ на вопрос журналистов, почему он не одел маску в больнице.

Вице-президент США пояснил, что рекомендации Центра по контролю за заболеваниями (CDC) относительно ношения масок в общественных местах направлены на то, чтобы самому не заразить других.

"И поскольку у меня нет коронавируса, я подумал, что было бы хорошо быть здесь иметь возможность поговорить с этими учеными, этим невероятным медицинским персоналом, посмотреть им в глаза и сказать спасибо", - отметил Пенс.

Подобное отношение продемонстрировал ранее и сам президент Трамп. В первые же дни пресс-брифингов на тему коронавируса он отказывался надевать маску для лица, заявив: "Я просто не хочу носить ее. Это всего лишь рекомендация. Они (в CDC – ред.) просто рекомендуют это".

Напомним: Соединенные Штаты остаются страной-лидером по количеству выявленных больных COVID-19. Во вторник, 28 апреля, количество зараженных в США превысило один миллион человек.