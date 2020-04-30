Помпео обвинил Иран в переброске "неизвестного гуманитарного груза" в Венесуэлу

Новости мира:Помпео рассказал о попытках Ирана помочь венесуэльскому режиму.

Соединенные Штаты обнаружили попытки режима в Тегеране обеспечить поддержку нелегитимному режиму Николаса Мадуро в Венесуэле путем поставки скрытых грузов самолетами.

Об этом заявил Государственный секретарь США Майкл Помпео во время пресс-конференции в среду.

"Хочу проинформировать мир о связи между режимом Мадуро с Исламской Республикой Иран. В течение последних нескольких дней многие самолеты компании Mahan Air (базируется в Тегеране – ред.) доставили режиму Мадуро неизвестную помощь", - отметил Помпео, назвав режимы в Венесуэле и Иране "одного поля ягодами".

Госсекретарь США при этом подчеркнул, что Mahan Air – это та самая "террористическая компания", которую Иран использовал для переброски оружия и боевиков по всему Ближнему востоку.

"Эти перелеты должны прекратиться, и зарубежные страны должны сделать то, что нужно сделать, отказав этим рейсам пересекать их воздушное пространство, так же, как многие уже отказали в посадках самолетам этой авиакомпании, которая находится под санкциями", - подчеркнул государственный секретарь США.

Как ранее сообщало агентство, министерство торговли США ввело ряд ограничений на экспорт в Китай, Россию и Венесуэлу американской продукции, которая может быть использована в военных целях.