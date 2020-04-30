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Четверг, 30.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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"У нас будут крупные встречи": Трамп вскоре возобновит поездки по стране

"У нас будут крупные встречи": Трамп вскоре возобновит поездки по стране
02:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Трамп вскоре планирует возобновить поездки по стране, приостановленные из-за COVID-19.

Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении в скором времени возобновить поездки по стране, приостановленные из-за сложной эпидемиологической ситуации.

"Я собираюсь в Аризону на следующей неделе, скоро я собираюсь в Огайо, я надеюсь, в недалеком будущем мы начнем передвигаться, у нас будут крупные встречи, на которых люди будут сидеть близко друг к другу. Я не могу представить себе встречу, на которой люди сидят (на расстоянии) шести стульев друг от друга. Я надеюсь на старые добрые мероприятия с 25 тыс. участников", - сказал он.

На вопрос о том, когда могут возобновиться такие массовые мероприятия, Трамп ответил, что "это зависит от конкретного штата".

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Ранее президент США огласил стратегию по возвращению страны к нормальной жизни после окончания пандемии COVID-19. В этой стратегии значительные полномочия по смягчению и отмене жестких мер делегированы губернаторам штатов.

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Дональд Трамп, Коронавирус, Covid-19.
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