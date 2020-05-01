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В США провели новые испытания Boeing 777X

В США провели новые испытания Boeing 777X
05:44 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости мира:Boeing 777X успешно совершил новый полет в штате Вашингтон.

Широкофюзеляжный самолет Boeing 777X успешно совершил новый испытательный полет в штате Вашингтон. Об этом сообщает сайт Boeing.

30 апреля провели первый полет второго лайнера Boeing 777X. Он продолжался почти 3 часа. В течение этого времени с помощью специального оборудования фиксировались данные о работе систем самолета. На борту находились два пилота. Boeing 777X приземлился в Сиэтле.

В Boeing заявили, что 777X является самым крупным и наиболее эффективным с точки зрения расхода топлива широкофюзеляжным самолетом, оснащенным двумя двигателями.

Длина самой крупной разновидности Boeing 777X будет составлять почти 77 метров, самолет рассчитан на перевозку до 426 пассажиров.

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Напомним, первый полет лайнера данного типа состоялся 25 января над тем же штатом. Всего в испытаниях, которые проводит компания, задействованы четыре самолета Boeing 777X.

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США, Самолет, Испытания, Boeing 777X.
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