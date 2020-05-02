Скачать
Суббота, 02.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 1 мая: планы по ослаблению карантина, трудовая миграция и майские нововведния
Итоги дня 1 мая: планы по ослаблению карантина, трудовая миграция и майские нововведния
В мире продолжает расти количество заражений COVID-19
В мире продолжает расти количество заражений COVID-19
Эмери: Неймар способен стать лучшим в мире после эпохи Месси и Роналду
Эмери: Неймар способен стать лучшим в мире после эпохи Месси и Роналду
Иван Ветхопещерник: приметы и обряды на 2 мая
Иван Ветхопещерник: приметы и обряды на 2 мая

США ввели санкции против торговца оружием, связанного с иранскими военными

США ввели санкции против торговца оружием, связанного с иранскими военными
09:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:США ввели санкции против торговца оружием, гражданина Ирана и Ирака Амира Дианата, который имеет давние связи с руководством Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР).

США ввели санкции против иранского торговца оружием, причастного к незаконным сделкам совместно с Корпусом стражей исламской революции, признанным Вашингтоном террористической организацией. Об этом сообщает министерство финансов США.

"Офис контроля за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) ввел санкции против гражданина Ирана и Ирака Амира Дианата, который имеет давние связи с руководством Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР)", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что Дианат причастен к организации совместно с КСИР незаконных сделок с оружием и его контрабанде.

Минфин США внес в санкционный список компанию Taif Mining Services LLC, которую возглавляет Дианат, а прокуратура Вашингтона возбудила уголовное дело против него за нарушение санкций и закона об отмывании денег. Кроме того, правоохранительные органы США выдали ордер на конфискацию около $12 млн, полученных от преступных действий.

Трамп отреагировал на появление лидера КНДР на публике

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в связи с этим, что "иранский режим и его сторонники продолжают отдавать предпочтение финансированию международных террористических организаций, а не здоровья и благополучия иранского народа".

Как сообщалось, в апреле 2019 года США признали КСИР террористической организацией, причастной к поддержке террористических движений на Ближнем Востоке.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Иран, Ирак, КСИР.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой у Вас цвет глаз? Этот тест определить главные черты Вашего характера
02 Новый клип на песню "Беги" Златы Огневич покоряет просторы интернета (Видео)
03 В Катаре из-за шторма столкнулись два пассажирских самолета (видео)
04 Кейт Миддлтон приобщает двухлетнего принца Луи к семейным традициям
05 В Днепропетровской области разбился самолет: есть погибшие (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Летнее тепло и дожди с грозами: погода на 2 мая
Летнее тепло и дожди с грозами: погода на 2 мая
Боевики усилили обстрелы на Донбассе, есть раненые
Боевики усилили обстрелы на Донбассе, есть раненые
Сегодня шестая годовщина трагедии 2 мая в Одессе
Сегодня шестая годовщина трагедии 2 мая в Одессе
Родительские субботы в мае 2020 года
Родительские субботы в мае 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь