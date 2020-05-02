США ввели санкции против торговца оружием, связанного с иранскими военными

Новости мира:США ввели санкции против торговца оружием, гражданина Ирана и Ирака Амира Дианата, который имеет давние связи с руководством Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР).

США ввели санкции против иранского торговца оружием, причастного к незаконным сделкам совместно с Корпусом стражей исламской революции, признанным Вашингтоном террористической организацией. Об этом сообщает министерство финансов США.

"Офис контроля за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) ввел санкции против гражданина Ирана и Ирака Амира Дианата, который имеет давние связи с руководством Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР)", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что Дианат причастен к организации совместно с КСИР незаконных сделок с оружием и его контрабанде.

Минфин США внес в санкционный список компанию Taif Mining Services LLC, которую возглавляет Дианат, а прокуратура Вашингтона возбудила уголовное дело против него за нарушение санкций и закона об отмывании денег. Кроме того, правоохранительные органы США выдали ордер на конфискацию около $12 млн, полученных от преступных действий.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в связи с этим, что "иранский режим и его сторонники продолжают отдавать предпочтение финансированию международных террористических организаций, а не здоровья и благополучия иранского народа".

Как сообщалось, в апреле 2019 года США признали КСИР террористической организацией, причастной к поддержке террористических движений на Ближнем Востоке.