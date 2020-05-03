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Трамп: Я рад, что с Ким Чен Ыном все хорошо

Трамп: Я рад, что с Ким Чен Ыном все хорошо
02:25 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира:Дональд Трамп с радостью принял новость о возвращении Ким Чен Ына.

Президент США Дональд Трамп с радостью встретил новость о появлении лидера Северной Кореи Ким Чен Ына на публике.

Сообщил Трамп в Twitter.

"Я, например, рад видеть, что он вернулся и с ним все хорошо!", – с такой подписью американский президент распространил первое за долгое время фото северокорейского лидера.

Ранее президент США Дональд Трамп отказался комментировать публичное выступление северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Я бы предпочел не комментировать это. Нам есть что сказать об этом в соответствующее время".

Ранее государственное информационное агентство Северной Кореи сообщило, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын присутствовал на церемонии завершения строительства завода по производству удобрений.

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Все по теме:

США, КНДР, Ким Чен Ын, Дональд Трамп.
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