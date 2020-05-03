Скачать
Воскресенье, 03.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Как "коронакризис" скажется на реальных доходах украинцев: прогноз НБУ
Как "коронакризис" скажется на реальных доходах украинцев: прогноз НБУ
"SaveФОП": Представители малого бизнеса вышли на Майдан (Фото)
"SaveФОП": Представители малого бизнеса вышли на Майдан (Фото)
Динамо-Брест Милевского разгромил Белшину
Динамо-Брест Милевского разгромил Белшину
Деми Мур и Брюс Уиллис устроили зажигательные танцы на карантине (Видео)
Деми Мур и Брюс Уиллис устроили зажигательные танцы на карантине (Видео)

Помпео о коронавирусе: Лучшие эксперты пока считают, что он был создан человеком

Помпео о коронавирусе: Лучшие эксперты пока считают, что он был создан человеком
19:43 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В США заявили о доказательствах распространения коронавируса из лаборатории в Китае.

Администрация США имеет доказательства того, что новый коронавирус якобы начал распространяться из лаборатории в Ухане. С таким утверждением выступил в воскресенье в эфире телеканала ABC госсекретарь США Майкл Помпео, передает УНН.

На вопрос о том, видел ли он доказательства в пользу этой версии, руководитель внешнеполитического ведомства США ответил: "Есть серьезные доказательства того, что это началось там. Мы с самого начала говорили, что это вирус, который появился в китайском городе Ухань".

"Китай и раньше заражал мир, у них и раньше были лаборатории, что не соответствуют стандартам. Это не первый раз, когда мир испытал влияние вируса, появившегося из-за ошибок в китайской лаборатории", - утверждал Помпео.

Коронавирус: Франция еще на месяц оставит церкви закрытыми

"Разведывательное сообщество по-прежнему работает. Оно должно продолжать делать это и проводить проверки, чтобы мы были уверены. Я могу заявить, что есть значительный объем доказательств того, что это появилось из лаборатории в Ухане", - добавил он.

На вопрос о том, был ли, по его мнению, вирус создан искусственно, Помпео ответил: "По всей видимости, лучшие эксперты пока считают, что он был создан человеком. У меня нет причин не верить этому на данном этапе".

Карантин в Италии: в МВД страны отчитались о падении уровня преступности

Напомним, спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии (альянс "Пяти глаз" (Five Eyes) подготовили досье, где указано, что Китай намеренно скрывал или уничтожил доказательства вспышки коронавируса, сделав "нападение на международную прозрачность", унесшего десятки тысяч жизней.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Коронавирус, Майк Помпео, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Возле Куликова поля в Одессе мужчину избили из-за украинского языка
02 "Велюровый" карантин: протестующие устроили пикник под Офисом президента
03 В Австралии зима: сильный холодный фронт распространяется по всей стране (Фото, Видео)
04 Выберите замочек и узнайте, что Вас ожидает в личной жизни
05 Известные люди, которые умерли от коронавируса (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 3 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 3 мая
Чубаров о &quot;марше на Крым&quot;: То, что акция состоится, ни у кого не должно вызывать сомнений
"Марш на Крым": Чубаров заверяет, что акция состоится
День в ООС: шесть обстрелов, трое военнослужащих травмированы
День в ООС: трое военнослужащих травмированы
Лунный посевной календарь с 4 по 10 мая 2020 года
Лунный посевной календарь с 4 по 10 мая 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь