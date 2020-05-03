Помпео о коронавирусе: Лучшие эксперты пока считают, что он был создан человеком

Новости мира:В США заявили о доказательствах распространения коронавируса из лаборатории в Китае.

Администрация США имеет доказательства того, что новый коронавирус якобы начал распространяться из лаборатории в Ухане. С таким утверждением выступил в воскресенье в эфире телеканала ABC госсекретарь США Майкл Помпео, передает УНН.

На вопрос о том, видел ли он доказательства в пользу этой версии, руководитель внешнеполитического ведомства США ответил: "Есть серьезные доказательства того, что это началось там. Мы с самого начала говорили, что это вирус, который появился в китайском городе Ухань".

"Китай и раньше заражал мир, у них и раньше были лаборатории, что не соответствуют стандартам. Это не первый раз, когда мир испытал влияние вируса, появившегося из-за ошибок в китайской лаборатории", - утверждал Помпео.

"Разведывательное сообщество по-прежнему работает. Оно должно продолжать делать это и проводить проверки, чтобы мы были уверены. Я могу заявить, что есть значительный объем доказательств того, что это появилось из лаборатории в Ухане", - добавил он.

На вопрос о том, был ли, по его мнению, вирус создан искусственно, Помпео ответил: "По всей видимости, лучшие эксперты пока считают, что он был создан человеком. У меня нет причин не верить этому на данном этапе".

Напомним, спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии (альянс "Пяти глаз" (Five Eyes) подготовили досье, где указано, что Китай намеренно скрывал или уничтожил доказательства вспышки коронавируса, сделав "нападение на международную прозрачность", унесшего десятки тысяч жизней.