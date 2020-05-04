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Трамп раскритиковал экс-президента Джорджа Буша-младшего за молчание по импичменту

Трамп раскритиковал экс-президента Джорджа Буша-младшего за молчание по импичменту
07:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: The White House

Новости мира:Ранее экс-президент призвал демократов и республиканцев объединиться перед лицом "общей угрозы" коронавируса.

Дональд Трамп подверг критике Джорджа Буша-младшего за то, что тот не поддержал его во время разбирательства по делу об импичменте. Об этом сообщает Голос Америки.

"Президент США Дональд Трамп в воскресенье подверг критике экс-президента Джорджа Буша-младшего, после того как тот призвал представителей обеих партий объединить усилия в борьбе с эпидемией коронавируса", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Буш разместил в Twitter видео, в котором заявил: "Давайте будем помнить о том, насколько малы наши разногласия перед лицом этой общей угрозы. В конечном итоге мы не участники партийных боевых действий. Мы люди, в равной степени уязвимые и в равной степени прекрасные в глазах Божьих. Мы поднимаемся или падаем вместе, и мы, несомненно, поднимемся".

В свою очередь Трамп в твите, опубликованном в воскресенье, осудил Буша за то, что тот не поддержал его во время разбирательства по импичменту.

"Что-то никто не слышал, чтобы он выступил против величайшего вымысла в американской истории!" – написал президент США.

Трамп опроверг информацию о том, что разведка предупреждала его о COVID-19 еще в январе

Издание уточняет, что твит Трампа стал реакцией на комментарий ведущего телеканала Fox News Пита Хегсета, который задался вопросом, почему Буш не предложил отложить партийные пристрастия в сторону во время процедуры импичмента.

Как сообщалось, 25 сентября 2019 года Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентами США и Украины. Из-за этого в США начали процедуру импичмента, поскольку из текста разговора следовало, что Трамп давил на Зеленского, убеждая начать в Украине расследование против сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

В феврале нынешнего года Сенат вынес решение об оправдании президента США.

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США, Импичмент, Джордж Буш-младший, Дональд Трамп.
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