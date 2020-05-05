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Переговоры с Саудовской Аравией о ядерной энергетике: Набсовет Конгресса США затребовал отчет от госдепа

Переговоры с Саудовской Аравией о ядерной энергетике: Набсовет Конгресса США затребовал отчет от госдепа
05:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:Наблюдательный совет Конгресса США требует от госдепа отчета о переговорах с Эр-Риядом по ядерной энергетике.

Американское Управление правительственной отчетности (беспартийный наблюдательный совет Конгресса) распространило доклад, в котором предлагается, чтобы госдепартамент и министерство энергетики США регулярно информировали Конгресс о ведущихся с Саудовской Аравией переговорах по ядерному сотрудничеству.

В докладе Управления говорится, что Конгресс должен рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон "Об атомной энергии" 1954 года, которыми обязать госдеп и Минэнерго проводить брифинги для Комитета по иностранным делам Палаты представителей и Комитета по международным отношениям Сената о ходе переговоров.

Закон требует от госдепартамента полностью и в режиме реального времени информировать Конгресс о таких переговорах, однако остается неясным, выполняет ли ведомство это требование, утверждается в сообщениях СМИ.

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Они отмечают, что американские законодатели обеспокоены проблемами нераспространения, особенно после того, как саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман в 2018 году заявил телеканалу CBS, что королевство не стремится к разработке ядерного оружия, но займется этим, если атомную бомбу создаст Иран.

Эр-Рияд может объявить в этом году тендер на строительство двух своих первых коммерческих атомных реакторов.

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Конгресс, Саудовская Аравия, Ядерная энергетика, Госдеп США.
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