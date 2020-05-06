Карантиные меры: в США планируют ослабить ограничения в 43 штатах

Новости мира:В США планируют ослабление карантинных мер в 43 штатах.

Подавляющее большинство американских штатов (43 из 50) планируют до конца недели полностью или частично снять карантин и возобновить работу бизнеса и других учреждений.

Об этом сообщает в среду американский телеканал CNN.

"До 10 мая как минимум 43 штата полностью или частично откроются (после карантина - ред.)", - отмечается в сообщении.

Решение принимают губернаторы в каждом штате, однако на федеральном уровне президент США Дональд Трамп уже давно выступает за отмену карантина с целью возобновления экономической деятельности.

В то же время, среди медиков и экспертов остается беспокойство в связи с незащищенностью населения. Как отметил в этой связи бывший директор Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC) доктор Ричард Бессер, в стране до сих пор не обеспечена достаточная защита жителей от коронавируса.

"Мы сейчас не имеем достаточных возможностей для тестирования, чтобы выявлять очаги болезни. Мы не увеличили возможности для отслеживания тысяч и тысяч контактов (людей с теми, у кого подтвердился COVID-19 - ред.), мы не можем гарантировать безопасные места для изоляции или карантина", - подчеркнул Бессер.

Как сообщалось, Соединенные Штаты остаются страной, где зафиксировано наибольшее количество больных и умерших от болезни, вызванной новым коронавирусом. По последним данным, в США выявлено более 1,206 млн инфицированных лиц. При этом, более 71,1 тыс. человек умерли, 189,7 тыс. выздоровели полностью.