В Белом доме зафиксировали уже второй случай коронавируса за два дня

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23:54 Пт, 8 Май 2020 Телеграф УНИАН

Новости мира:Сотрудник аппарата вице-президента США сдал позитивный анализ на COVID–19.

Пресс-секретарь вице-президента США Майка Пенса Кэти Миллер получила положительный тест результат на COVID-19.

Данное известие привело к тому, что вылет Пенса с авиабазы "Эндрюс" в штат Айова задержался на час, сообщает CNBC.

По словам репортеров из пресс-пула, которые летели с Пенсами, перед вылетом несколько сотрудников высадили из "борта №2" – специального самолета, предназначенного для вице-президента США.

Покинуть воздушное судно пришлось тем сотрудникам Белого дома, которые вступали в контакт с заразившимся, и некоторые из них уже сдали анализы. После случившегося Пенс тоже сдал анализы на вирус, получив отрицательный результат.

Издание подчеркивает, что, вопреки всем рекомендациям Центра по контролю и профилактике заболеваний США и Всемирной организации здравоохранения, ни Пенс, ни Трамп не носят маски во время общественных мероприятий.

Напоминаем, ранее коронавирусом инфицировался личный помощник Трампа.

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США, Белый дом, Дональд Трамп.
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