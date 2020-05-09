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США продадут Венгрии ракетное вооружение

США продадут Венгрии ракетное вооружение
03:19 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Штаты продадут Венгрии 60 ракет класса "воздух-воздух" .

Правительство США приняло решение продать Венгрии 60 усовершенствованных ракет класса "воздух-воздух" и сопутствующего оборудования для "укрепления обороны" союзника по НАТО.

Об этом говорится в документе Агентства сотрудничества по вопросам обороны и безопасности США.

"Госдепартамент одобрил возможную продажу военной продукции в Венгрию, в частности, 60 ракет AMRAAMER AIM-120C-7/C-8 и двух резервных систем наведения ARA-120C-7/C-8 AMRAAM-ER, а также сопутствующего оборудования, ориентировочной стоимостью $230 млн", - отмечается в документе.

Указывается, что агентство утвердило необходимые сертификаты и уведомило Конгресс о возможности такой продажи.

Как подчеркнули в ведомстве, реализация военной продукции Венгрии способствует национальной безопасности США путем укрепления обороны союзника по НАТО.

"Эта продажа соответствует инициативам США по обеспечению ключевых союзников в регионе современными системами, которые будут способствовать взаимодействию с американскими силами и повышать безопасность", - заметили в агентстве.

В Вашингтоне также отметили, что поставки ракетных вооружений в Венгрии не потребуют назначения дополнительных представителей правительства США или подрядчика в этой стране.

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США, Венгрия, Вооружение, Штаты.
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