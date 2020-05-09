США продадут Венгрии ракетное вооружение

Правительство США приняло решение продать Венгрии 60 усовершенствованных ракет класса "воздух-воздух" и сопутствующего оборудования для "укрепления обороны" союзника по НАТО.
Об этом говорится в документе Агентства сотрудничества по вопросам обороны и безопасности США.
"Госдепартамент одобрил возможную продажу военной продукции в Венгрию, в частности, 60 ракет AMRAAMER AIM-120C-7/C-8 и двух резервных систем наведения ARA-120C-7/C-8 AMRAAM-ER, а также сопутствующего оборудования, ориентировочной стоимостью $230 млн", - отмечается в документе.
Указывается, что агентство утвердило необходимые сертификаты и уведомило Конгресс о возможности такой продажи.
Как подчеркнули в ведомстве, реализация военной продукции Венгрии способствует национальной безопасности США путем укрепления обороны союзника по НАТО.
"Эта продажа соответствует инициативам США по обеспечению ключевых союзников в регионе современными системами, которые будут способствовать взаимодействию с американскими силами и повышать безопасность", - заметили в агентстве.
В Вашингтоне также отметили, что поставки ракетных вооружений в Венгрии не потребуют назначения дополнительных представителей правительства США или подрядчика в этой стране.