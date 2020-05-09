СМИ: помощница дочери Трампа заразилась коронавирусом

Новости мира:Помощница Иванки Трамп заболела COVID-19.

У помощницы дочери президента США Дональда Трампа обнаружили COVID-19. Результаты теста на коронавирус в Иванки Трамп и ее мужа Джареда Кушнера отрицательные. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CNN.

"Личный помощник Иванки Трамп получила положительный результат на коронавирус", — говорится в сообщении.

Сообщается, что личный ассистент дочери Трампа уже несколько недель не бывает рядом с Иванкой Трамп.

"У нее не было симптомов. Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер получили отрицательный результат (на COVID-19 ред.) в пятницу", — отмечается в сообщении.

Как сообщалось, вице-президент США Майкл Пенс и его жена Карен сдали тесты на коронавирус, которые показали отрицательный результат.