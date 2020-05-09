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Пандемия: туриндустрия США потеряла 8,2 миллиона рабочих мест

Пандемия: туриндустрия США потеряла 8,2 миллиона рабочих мест
17:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Туриндустрия США за два месяца лишилась более 8 млн рабочих мест.

Туриндустрия США за два месяца лишилась 8,2 миллионов рабочих мест из-за пандемии коронавируса, сообщает бизнес-портал Skift.

"Пандемия коронавируса в США началась в марте, а в апреле достигла своего пика. Индустрия отдыха и гостеприимства в марте лишилась около полумиллиона рабочих мест, в апреле - уже 7,7 млн", - пишет портал.

Сильнее всего пострадали рестораны и бары, где в апреле было потеряно 5,5 млн рабочих мест. На втором месте - отели.

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"Потери турсектора более чем втрое превысили потери индустрии образования и здравоохранения, которая также оказалась в лидерах среди пострадавших. До кризиса в сфере отдыха и гостеприимства в США были заняты 24 млн человек", - отмечает портал.

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Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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