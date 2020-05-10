Помпео: США не позволит Ирану иметь ядерное оружие

Государственный секретарь Майкл Помпео заверил, что США никогда не позволят Ирану изготовить ядерное оружие.
Об этом официально заявил Помпео.
"Семьдесят пять лет назад США и наши союзники объединились, чтобы избавить мир от нацистов и их ненавистной идеологии. Сегодня перед нами предстал серьезный вызов для мира в региональном измерении со стороны другого преступного режима, и мы вновь призываем международное сообщество присоединиться к нам, чтобы остановить государство, является ведущим спонсором антисемитизма в мире.
США будут применять все дипломатические возможности для продления эмбарго ООН на поставки оружия (Ирана - ред). Мы не примем их статус-кво уровня насилия и террора и никогда не позволим Ирану иметь ядерное оружие".
Напоминаем, в дискуссии вокруг закупки Германией новых американских боевых самолетов генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул важность стратегии совместного использования ядерного оружия.