Минфин США: Продление карантина может нанести экономике необратимый вред

Новости мира:Министр финансов США заявил, что продление карантинных ограничений может нанести экономике страны необратимый вред.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что продление карантина может нанести экономике необратимый вред.

Об этом сообщает "Голос Америки".

По его словам, промедление с открытием экономики несет большие риски.

"Продолжение карантинного режима может нанести экономике необратимый вред. Мы будем открываться в очень продуманный способ. Так, чтобы люди вернулись на работу безопасно и с выполнением требований социального дистанцирования", - сказал Мнучін.

Уровень безработицы в США в апреле составил 14,7%. Экономисты прогнозируют, что эта цифра вырастет до 25%. Мнучин говорит, что "показатели, скорее всего, станут хуже перед тем, как начнется улучшение". Вместе с тем, он прогнозирует усиление экономики уже в третьем-четвертом квартале этого года.

"Следующий год будет великолепным", – убежден Мнучин.

Кроме того, министр финансов выразил оптимизм по сети поставки товаров.

"Я вижу стакан наполовину полным, а не полупустым. Если бы вы сказали американскому народу, что мы фактически остановим поставки товаров и все равно будем способны кормить Америку, доставлять лекарства, а критические для экономики бизнесы будут продолжать работать. Да, проблемы есть, но мы над ними работаем, оперативная группа работает над этими проблемами", - сказал Мнучин.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает новых жертв среди американцев и тех, кто "сильно пострадает" от коронавируса после того, как американские штаты постепенно начнут ослаблять карантинные ограничения.