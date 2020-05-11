Минфин США: Продление карантина может нанести экономике необратимый вред

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что продление карантина может нанести экономике необратимый вред.
Об этом сообщает "Голос Америки".
По его словам, промедление с открытием экономики несет большие риски.
"Продолжение карантинного режима может нанести экономике необратимый вред. Мы будем открываться в очень продуманный способ. Так, чтобы люди вернулись на работу безопасно и с выполнением требований социального дистанцирования", - сказал Мнучін.
Уровень безработицы в США в апреле составил 14,7%. Экономисты прогнозируют, что эта цифра вырастет до 25%. Мнучин говорит, что "показатели, скорее всего, станут хуже перед тем, как начнется улучшение". Вместе с тем, он прогнозирует усиление экономики уже в третьем-четвертом квартале этого года.
"Следующий год будет великолепным", – убежден Мнучин.
Кроме того, министр финансов выразил оптимизм по сети поставки товаров.
"Я вижу стакан наполовину полным, а не полупустым. Если бы вы сказали американскому народу, что мы фактически остановим поставки товаров и все равно будем способны кормить Америку, доставлять лекарства, а критические для экономики бизнесы будут продолжать работать. Да, проблемы есть, но мы над ними работаем, оперативная группа работает над этими проблемами", - сказал Мнучин.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает новых жертв среди американцев и тех, кто "сильно пострадает" от коронавируса после того, как американские штаты постепенно начнут ослаблять карантинные ограничения.