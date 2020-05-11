Коронавирус в Белом доме: Пенс отказался от самоизоляции

Новости мира:Майк Пенс отказался от карантинных ограничений.

Несмотря заражения коронавирусом нескольких лиц в Белом доме, в том числе пресс-секретаря вице-президента США, сам Майк Пенс отказался от карантинных ограничений и выразил намерение в дальнейшем работать из Белого дома.

Об этом заявил официальный представитель вице-президента Девин О'Мэлли в ответ на сообщения ряда американских СМИ, что Майк Пенс самоизолируется, сообщает The Hill.

"Вице-президент Пенс продолжит следовать советам медицинского отделения Белого дома, но он не находится на карантине. Кроме того, вице-президент Пенс ежедневно сдает тесты на коронавирус, которые показывают негативные результаты", - подчеркнул О'Мэлли.

По его словам, президент США "планирует быть в Белом доме завтра (в понедельник – ред.)".

В воскресенье несколько влиятельных американских СМИ сообщили, что Майк Пенс самоизолировался после того, как его пресс-секретарь Кэти Миллер получила положительный тест на коронавирус в пятницу. В то же время трое высокопоставленных чиновников Белого дома с команды реагирования на пандемию, которую возглавляет Майк Пенс, заявили, что идут на самокарантин. Среди них, в том числе, главный инфекционист Белого дома доктор Энтони Фаучи.

Напомним: на прошлой неделе сообщалось по меньшей мере о двух случаях выявления COVID-19 среди персонала Белого дома.