Скачать
Вторник, 12.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Точицкий: ЕС признает стратегическую важность "Восточного партнерства"
Точицкий: ЕС признает стратегическую важность "Восточного партнерства"
Власти Италии ведут переговоры о легализации полмиллиона трудовых мигрантов
Власти Италии ведут переговоры о легализации полмиллиона трудовых мигрантов
Усик: Моя страна – Украина, я здесь живу
Усик: Моя страна – Украина, я здесь живу
Рейтинг DxOMark: Galaxy S20+ ворвался в ТОП 10 лучших камерофонов
Рейтинг DxOMark: Galaxy S20+ ворвался в ТОП 10 лучших камерофонов

Трамп поговорил с новым премьером Ирака: поздравил со вступлением в должность

Трамп поговорил с новым премьером Ирака: поздравил со вступлением в должность
03:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Трамп поздравил нового премьера Ирака со вступлением в должность.

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора поздравил премьер-министра Ирака Мустафу аль-Каземи со вступлением в должность.

"Сегодня президент Дональд Трамп говорил с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Каземи, чтобы поздравить его с утверждением в Совете представителей Ирака", - говорится в заявлении представителя Белого дома Джадда Дира.

Президент США выразил поддержку Ираку во время продолжающейся глобальной пандемии коронавируса и подчеркнул общую заинтересованность в достижении прочного разгрома ИГИЛ.

Трамп о пересмотре торгового соглашения с Китаем: Этого не будет

"Президент Трамп также призвал премьер-министра обратиться к требованиям иракского народа о проведении реформ и законных досрочных национальных выборов", - добавил представитель Белого дома.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ирак, Дональд Трамп, Мустафа аль-Каземи.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Какие глаза": Надя Дорофеева поразила поклонников (Фото)
02 Глобальное потепление: рост уровня Мирового океана неотвратим
03 На Ривненщине женщине перерезали горло в ее квартире
04 Меркель: Германия вступает в "новую фазу пандемии" COVID-19
05 Кризис в энергетике: Буславец рассказала о причинах
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Эпидемия COVID-19: в Австрии - 1200 больных
Эпидемия COVID-19: в Австрии - 1200 больных
Зимний май: в Украине ударят ночные заморозки
Зимний май: в Украине ударят ночные заморозки
Пристайко: страны ЕС нуждаются в десятках тысяч сезонных работников из Украины
Пристайко: страны ЕС нуждаются в десятках тысяч сезонных работников из Украины
Все на ладонях: пройдите этот тест и узнайте тайны своего характера
Все на ладонях: пройдите этот тест и узнайте тайны своего характера
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь