В Калифорнии на побережье океана наблюдают свечение волн (Видео)

В Южной Калифорнии на побережье Тихого океана уже несколько дней наблюдаются свечение волн во время движения воды. Местные жители публикуют видео явления в соцсетях. Свечение возникает из-за явления биолюминесценции - способности микроорганизмов светиться. Свечение излучает планктон. Возникает это явление под действием движения воды.