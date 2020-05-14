Суд обязал Белый дом обнародовать письма о прекращении военной помощи Украине

Новости мира:Решение окружного судьи было принято на основе иска The New York Times.

Федеральный судья в Вашингтоне приказал Белому дому обнародовать 20 электронных писем, связанных с решением президента США Дональда Трампа о приостановлении военной помощи Украине, утвержденной Конгрессом.

Об этом сообщает американское издание Law&Crime.

"Решение окружного судьи Эми Берман Джексон было принято на основе иска The New York Times относительно Закона о свободе информации, который требовал обнародования коммуникаций между Майклом Даффи, первым заместителем директора по программам нацбезопасности административно-бюджетного управления, а также Робертом Блэром, старшим советником в то время и.о. руководителя аппарата Белого дома Мика Малвени", - уточняет издание.

Ранее The New York Times требовало эту переписку у Белого дома, однако там отказали изданию, сославшись на привилегию исполнительной власти. Как заявили в администрации Трампа, эти документы подпадают под категорию переписки президента, вице-президента или непосредственных советников, которая может быть засекреченной решением Белого дома.

Как сообщалось, приостановление со стороны президента США Дональда Трампа оборонной помощи для Украины летом прошлого года стало одной из основных причин для расследования в Конгрессе, а позднее - решения об импичменте президента в Палате представителей США.