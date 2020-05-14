Иммунолог прогнозирует, что 2020 год может стать самым страшным в истории Штатов

Новости мира:В 2020 году может быть самая страшная зима в современной истории США

2020 год может принести в США "самую страшную зиму в современной истории", если власти не предпримут решительных действий в борьбе с пандемией коронавируса.

Такое мнение выразил американский иммунолог Рик Брайт в показаниях для Конгресса, сообщает AP.

"Без четкого планирования и реализации шагов, которые я и другие эксперты наметили, в 2020 году будет самая страшная зима в современной истории", - отметил Брайт.

По его словам, когда осенью COVID-19 вернется вместе с сезонным гриппом, американская система здравоохранения столкнется с беспрецедентной нагрузкой.

"Наше окно возможностей закрывается. Если нам не удастся разработать общенациональный скоординированный ответ, научно обоснованный, я боюсь, что пандемия станет еще хуже, вызывая беспрецедентное количество заболеваний и смертей", - отметил Брайт.

Бывший глава агентства по биозащите в Министерстве здравоохранения и социальных служб США заявил, что в США сейчас отсутствует план производства и справедливого распространения вакцины против коронавируса, когда она станет доступной.

Брайт утверждает, что был отстранен от должности после того, как предупредил администрацию Трампа о необходимости подготовиться к пандемии.

Напоминаем, по состоянию на середину дня 14 мая в мире коронавирус COVID-19 диагностировали у 4454038 человек, из них - 298 774 человека умерли, 1676131 лиц выздоровели.