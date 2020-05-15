Трамп внес на рассмотрение Сената кандидатуру посла США в Украине

Новости мира:Кит Дейтон – генерал-лейтенант в отставке.

Президент США Дональд Трамп внес на рассмотрение Сената кандидатуру Кита Дейтона на должность посла в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Кита Дейтона из Вашингтона назначить чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Украине", – говорится в сообщении.

Кит Дейтон – генерал-лейтенант в отставке. Он хорошо знаком с ситуацией в Украине и в настоящее время является военным советником США для Украины в сфере обороны.

Напоминаем, Грузия отзывает своего посла в Киеве для консультаций в связи с назначением бывшего президента Михаила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ при президенте Украины, сообщил в пятницу журналистам министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.