Трамп рассказал о разработке новой "супер-пупер-ракеты"

Новости мира:Дональд Трамп назвал "супер-пупер-ракетой" новые разработки Космических сил.

В США разрабатывают "супер-пупер-ракету", которая в 17 раз быстрее всех существующих.

Об этом сказал президент США Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил.

"Я называю это супер-пупер-ракетой. И я слышал, что она в 17 раз быстрее тех, что имеются сейчас, если брать для сравнения самую быструю ракету, которая сейчас есть в наличии", - проинформировал Трамп.

Трамп напомнил, что у России есть ракеты, которые в пять раз быстрее, а в Китае работают над такими, которые быстрее в пять или шесть раз".

"У нас же - в 17 раз быстрее, и этот проект только что получил зеленый свет… Это самая быстрая ракета в мире, почти в три раза быстрее (российской или китайской)", – подчеркнул Трамп.